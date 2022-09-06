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September 6 2022 - 08:42

أردوغان: اليونان ليست ندا لتركيا

منذ 6 mins 6 September، 2022
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان ليست ندا لتركيا سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمس الاثنين عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: “فيما يتعلق باليونان التي زادت من وقاحتها وتحرشاتها تجاه بلادنا مؤخرا، أود التذكير مجددا أنها ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها”.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيبدأ الثلاثاء جولة في منطقة البلقان تشمل البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا.

وأكد أن تركيا تواصل القيام بما يترتب عليها بصفتها راعية للسلام والاستقرار في هذه المنطقة التي تشهد تصاعدا في التوترات مؤخرا.

المصدر: وكالة الاناضول

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