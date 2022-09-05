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September 5 2022 - 14:34

بوريل: الأوروبيون تعبوا من العقوبات المفروضة على روسيا

منذ 42 mins 5 September، 2022
جوزيب بوريل وزير الخارجية الاسباني
أخبار دولية - دول اوروبية

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مواطنين أوروبيين سئموا من  العقوبات المفروضة على روسيا، موضحاً أنها “أرهقتهم”.

وفي التفاصيل، أقرّ رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن مواطني الدول الأوروبية  “قلقون حيال فصل الشتاء المقبل”، ووعد أن يشرح لهم “ضرورة” سياسة العقوبات.

وقال بوريل، متحدثاً عبر الفيديو في المؤتمر البرلماني للاتحاد الأوروبي في براغ، “لا يجب إعطاء روسيا فرصة لاستخدام الإعياء من العقوبات التي تعاني منها بعض بلداننا. وسيستمر اختبار الصلابة هذا. يجب أن نتحدث إلى مواطنينا وأن نشرح كيف تبدو مسؤوليتنا في الأزمة الحالية (في أوكرانيا)، والتأكيد أيضا على أهمية الجهود الخاصة بالقضاء على اعتمادنا الاستراتيجي في مجال الطاقة على روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم

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