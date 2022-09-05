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September 5 2022 - 14:32

الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل إثر هجوم انتحاري

منذ 2 ساعة 5 September، 2022
انفجار السفارة الروسية في كابل
أخبار دولية - افغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح الاثنين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مسلحاً مجهولاً “قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدّى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان”.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق أن تفجيراً انتحارياً وقع أمام مدخل السفارة الروسية في كابل، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً بينهم موظفون في السفارة.

المصدر: روسيا اليوم

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