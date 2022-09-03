كوشنر: السعودية سمحت باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية

كشف مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز أن السعودية سمحت باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية، وذلك في إشارة إلى الاثني مليار دولار التي دعمت السعودية شركة كوشنر الخاصة بها ولم تمانع باستثمارها في شركات إسرائيلية.

وقال كوشنر ردا على سؤال: “لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “مع اتفاقيات ابراهام التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، نجحنا أخيرا في فتح القنوات، وكتبت في مذكراتي عن تلقينا اتصالات هاتفية من تلك الدول عن رغبتهم في تأسيس علاقات بنكية وإمكانية سفر الناس والرحلات الجوية.”