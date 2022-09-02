ايران تعلن موقفها من الرد الاميركي على مسودة الاتفاق النووي

أَعلنتْ وِزارةُ الخارجيةِ الإيرانية أَنَّ طهرانَ أَرسلَت رَدَّها على المُقترَحاتِ الأمريكية بشأنِ مُسَوَّدةِ الاتفاقِ النووي.

وقالتِ الخارجيةُ في بيانٍ مُقْتَضَبٍ إِنَّ ردَّ طهرانَ على المُقترحاتِ الأميركية يَضُّمُ مُقَاربةً بَنَّاءةً تَهْدِفُ إلى إنهاءِ المُفاوضاتِ النووية.

من جهتِها أَعلنتِ الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ أَنَّ الردَّ الذي قدَّمته طهرانُ في إطارِ المُحادثاتِ المُتعلِّقةِ بالعودةِ إلى الاتفاقِ النووي “ليس بنّاءً”.

وقال المتحدثُ باسمِ وزارةِ الخارجيةِ الأميركية فيدانت باتيل تعليقاً على الردِّ الإيراني “نَحْنُ نَدْرُسُه، وسَنَرُدُّ عن طريقِ الاتحادِ الأوروبي، لكنّه للأسفِ غيرُ بَنَّاء”.

المصدر: قناة المنار