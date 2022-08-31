لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني: علاقتنا مع ايران ترتقي إلى مستوى جديد وسنوقع اتفاقاً كبيراً يحمل أسس توطيد العلاقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 13:42

لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني: علاقتنا مع ايران ترتقي إلى مستوى جديد وسنوقع اتفاقاً كبيراً يحمل أسس توطيد العلاقات

منذ 10 mins 31 August، 2022
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