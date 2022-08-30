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August 30 2022 - 17:26

مخابز في النمسا تواجه خطر الإغلاق

منذ 2 ساعة 30 August، 2022
مخابز في النمسا تواجه خطر الإغلاق
أخبار دولية - النمسا

حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للخبازين في الغرفة الاقتصادية النمساوية جوزيف شروت من أن عددا كبيرا من المخابر في النمسا على وشك الإغلاق بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز والكهرباء.

ونقلت إذاعة نمساوية عن شروت قوله “ارتفعت أسعار الطاقة هذا العام عشرة أضعاف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، العديد من المخابز تفكر في الإغلاق”.

وأضاف المسؤول أن صناعة الخبز تتطلب الكثير من الطاقة لتشغيل الأفران ومبردات العجين.

ووفقا لبيانات المكتب الفيدرالي للتجارة والحرف اليدوية فإن التكاليف ارتفعت من 17.6 ألف يورو إلى 54 ألف يورو سنويا بالنسبة لمخبز إقليمي صغير.

وقالت الغرفة الاقتصادية النمساوية، إن أسعار الغاز منذ بداية العام ارتفعت من 2.9 سنتا إلى 23-28 سنتا للكيلوواط/ساعة (أسعار عقد) أو إلى 38.3 سنتا في السوق الفورية، فيما صعد سعر الكهرباء من 5 سنتات إلى 20-70 سنتا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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