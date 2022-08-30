النفط يتراجع مع توقع تأثر الطلب على الوقود بالتضخم

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 30 أغسطس متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 81 سنتا أو 0.7% إلى 104.28 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة

منذ أكثر من شهر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.68 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، أو 0.3%، بعد ارتفاع بنسبة 4.2% في الجلسة السابقة.

والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الاثنين إن إنتاج النفط الروسي فاق التوقعات في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مما يؤثر أيضاً في الأسعار. لكنه قال إن موسكو ستجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الإنتاج مع بدء تضررها من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا.

وقال رئيس الوكالة أيضاً إن الدول الأعضاء يمكنها سحب المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت ذلك ضرورياً عند انتهاء البرنامج الحالي.

لكن الأحداث التي يشهدها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مساء الاثنين دعم الأسعار.

المصدر: cnbcarabia