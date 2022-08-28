مراسل المنار : جيش العدو يطلق 15 رصاصة في الهواء ويلقي قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع على شبّان رفعوا علم حركة امل على سياج موقع العباد الصهيوني شرقي بلدة حولا الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2022 - 22:20

مراسل المنار : جيش العدو يطلق 15 رصاصة في الهواء ويلقي قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع على شبّان رفعوا علم حركة امل على سياج موقع العباد الصهيوني شرقي بلدة حولا الحدودية

منذ 3 ساعة 28 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة