النائب حسن مراد : نواكب جهود الوزير الحلبي وندعمه لانطلاق عام دراسي طبيعي

أكد النائب حسن مراد خلال تخريج طلاب الثانوية الجديدة في برج العرب العكارية، ان “الدولة هي راعية التربية والتعليم، ومسؤوليتها بكل أركانها البحث عن حلول لتأمين مستلزمات بداية عام دراسي طبيعي، ونحن نسعى لإطلاق العام الجديد بشكل طبيعي خصوصا في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، لأنها الأساس، والوزير الحلبي يطرق كل الأبواب المحلية والدولية للوقوف معنا”، مشيرا إلى أن “لجنة التربية تواكب نشاط وزير التربية وجهوده وتدعمه بكل خطوة تساهم في فتح أبواب المدارس والجامعات”.

ولفت إلى أن “عكار الصامدة لم تقبل أن تبقى محرومة ومهملة عمدا، فبنت صروحا وقدمت للوطن خيرة شبابها في المؤسسة العسكرية واليوم تقدم للوطن حملة الشهادات أصحاب الإرادة الصلبة”، ورد على من يرى عكار خزانا بشريا يستنزفه في صناديق الانتخابات بالوعود التي سرعان ما تتبخر، قائلا: “عكار خزان الكفاءات والانتماء الوطني الصحيح الذي يؤكد أصالتها برجالاتها وكوكبة خريجيها، ونحن أردنا من خلال الجامعة اللبنانية الدولية في عكار رد الجميل لأهلها بكلفة ميسورة”.

وإذ توجه مراد بالتبريكات والتهاني للخريجين، حذر من “مغبة الذوبان في الثقافات الداخيلة” وقال:”نعيش عصر التفاهة لسلخنا عن قيمنا وخلق ما يسمى بالديانة الإبراهيمية لتشريع وجود الكيان المحتل لفلسطين بعد غياب القائد جمال عبدالناصر الذي حمل المشروع القومي العربي الواضح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام