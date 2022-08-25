طقس الغد: انخفاض بسيط بالحرارة.. وكتل حارة نسبياً السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع إرتفاع درجات الحرارة على الساحل حيث تلامس معدلاتها الموسمية لشهر آب، وتكون مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، بينما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع عودة الرطوبة الى الإنخفاض، كما تتعرض المناطق الداخلية والجبلية لكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الإرتفاع، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مما يساعد على امكانية اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام