قصف صاروخي يستهدف القاعدة الامريكية في حقل العمر في ريف دير الزور

أفادت مصادر محلية في سوريا، اليوم الاربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة من جهة حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي الذي تتخذه القوات الامريكية قاعدة عسكرية. واشارت المصادر، إلى أن دوي الانفجارات في حقل العمر النفطي ناجم عن استهداف القوات الامريكية بـ 5 صواريخ اتت من مصدر مجهول.

وبالتزامن مع القصف الصاروخي، استهدفت طائرات يعتقد انها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن نقاط عدة بحي حويجة صكر بمدينة ديرالزور تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية بالمنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد اعلنت اليوم أن الجيش الأمريكي، وبتوجيه من الرئيس جو بايدن، شنت ضربات على دير الزور السورية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن هذه الضربات تمت لحماية القوات الأمريكية والدفاع عنها من هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها قاعدة التنف العسكرية عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي في 15 أغسطس.

ومنذ منتصف الشهر الجاري، تعرضت القاعدة الامريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، لهجومين صاروخيين. كما تعرضت قاعدة التنف الامريكية خلال الفترة ذاتها، لهجومين بطائرات مسيرة، زعمت حينها القوات الامريكية أن الهجومين لم يحققا أهدافهما.

إلى ذلك، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، العدوان الذي شنّه الجيش الأمريكي على الشعب السوري والمراكز الحيوية في هذا البلد، اليوم، مؤكدا أن هذا العدوان انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية في تصريح، إن “العدوان الذي شنه الجيش الامريكي فجر اليوم على الشعب السوري، شكل اجراء ارهابيا ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال في هذا البلد”، نافيًا وجود أي صلة بين هذه المجموعات والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف، إن “استمرار الوجود العسكري الامريكي في بعض المناطق بسوريا، يتعارض مع القانون الدولي كما يشكّل احتلالا ونقضا للسيادة الوطنية في هذا البلد؛ وبما يلزم انسحاب هذه القوات من الاراضي السورية فورا، والكف عن سرقة حبوبها وثوراتها النفطية”.

المصدر: يونيوز