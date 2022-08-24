3 أشخاص وقعوا في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر قبل البدء بترويجهم الكوكايين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ،البلاغ الاتي:

“في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن “فان” لنقل الركاب، يتجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيون: م. د. (مواليد عام 1960)، ب. ي. (مواليد عام 1989) وم. ر. (مواليد عام 1995) بتفتيشهم والآلية، عثر على حوالى /6/ كلغ. من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين موضبة في أظرفة ورقية وعلب و “طبات” بلاستيكية ومعدة للترويج.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام