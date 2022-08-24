البراكس يكشف الأسباب التي تقف وراء أزمة محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2022 - 12:52

البراكس يكشف الأسباب التي تقف وراء أزمة محطات المحروقات

منذ 26 mins 24 August، 2022
جورج-البراكس-
اقتصاد - صفحات منوعة - لبنان

كشف عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الأسباب التي تقف وراء أزمة محطات المحروقات التي أقفل بعضها أمام المواطنين.

وقال البراكس إن هناك “مشاكل لوجستية لبعض الشركات التي لم تنجز معاملاتها الكاملة من تحويلاتها واعتماداتها لكي تقوم بعملية التوزيع”، مضيفاً إن هناك بواخر تأخرت بالوصول.

ولفت البراكس في معرض سرده لأسباب الأزمة أن بعض المحطات لم تعد تسطيع أن تخزن لاكثر من يومين، وهذا يقلل من المعروض في السوق حتى تؤمن السيولة لتستطيع ملئ خزاناتها”.

كما أكد أن ارتفاع الطلب العالمي على مادتي المازوت والغاز شكل صعوبة في وفرة المعروض في السوق ما انعكس على لبنان سلباً.

وذكر البراكس بأن جدول تركيب الاسعار اصبحت نسبة الدولار المدعوم وفقا لمنصة صيرفة 55 بالمئة والدولار الغير مدعوم 45 بالمئة.

المصدر: موقع المنار

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