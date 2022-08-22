اتصال مطوّل بين بوصعب وهوكشتاين.. ماذا تضمن؟

أجرى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اتصالا مطولا مع المبعوث الاميريكي المكلف بمفاوضات الترسيم عاموس هوكشتين جرى خلاله استعراض مسار المفاوضات.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، فقد أطلع هوكشتين بو صعب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات، مشيراً إلى أنه “سيعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة”.

وجرى التأكيد خلال الاتصال على أن “كل الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية سواء كانت سلبية أم إيجابية هي من باب التكهنات وغير مبنية على اية معطيات او مواقف رسمية”.

وجدد بو صعب التأكيد على موقف لبنان، لافتا الى “عامل الوقت الضاغط ومشددا في هذا السياق على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض”.

وختم البيان أنه “لا ينبغي أن تتم المبالغة إيجاباً أم سلباً كون اتصالات هوكشتاين لم تنته بعد”.

المصدر: قناة المنار