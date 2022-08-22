فلسطين: الأسرى في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي يبلّغون إدارة السّجون انطلاق خطواتهم النّضالية رفضاً للإجراءات العقابيّة ضدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 01:16

فلسطين: الأسرى في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي يبلّغون إدارة السّجون انطلاق خطواتهم النّضالية رفضاً للإجراءات العقابيّة ضدهم

منذ 2 ساعة 21 August، 2022
أخبار موقع المنار

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