الشيخ قاووق : لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق بأن”الامريكي يسوّف ويماطل ويضيّع حق لبنان ويعطي العدو الإسرائيلي كل الوقت للدراسات والتنقيب واستخراج النفط والغاز”، مشيرا إلى أن”لبنان حرم من حقّه سابقًا نتيجة الموقف الامريكي”.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال حفل أقامه حزب الله في حارة صيدا بمناسبة الأربعون ربيعًا وإحياءً للنصر الإلهي في تموز.

ولفت سماحته الى أن”تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة قطع الطريق على المماطلة الأمريكية ووضع حدًا لسياسة إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية والكرامات”.

وتابع الشيخ قاووق ان” لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر”.

وأكد أن”المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف و تضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت لاخر الخط وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه المقاومة لجميع اللبنانيين”.

وفي ما خص الاستحقاقات الداخلية أكد الشيخ قاووق بأن”حزب الله من موقع الحريص على مصالح اللبنانيين يدعو الى الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي ويدعو لتشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين والتصدي للازمات”.

ووجه سماحته التحية للشعب الفلسطيني المقاوم في الضفة وغزة هذا الشعب الذي أدهش العالم .

المصدر: موقع المنار