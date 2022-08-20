أردوغان عن العلاقات المصرية التركية: الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2022 - 17:32

أردوغان عن العلاقات المصرية التركية: الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه

منذ 2 ساعة 20 August، 2022
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مستوى العلاقات بين أنقرة والقاهرة، قائلاً خلال رحلة عودته من زيارته إلى أوكرانيا، إنه “لا خصومة في السياسة، وإنما ينبغي أن تكون دائما في (بيئة) سلام، وأن نوفر دائما فرصة للقاء (الحوار)”.

وحول العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أوضح أردوغان قائلاً “العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حاليا”، متابعاً “لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى”، موضحاً أن ” الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت”.

المصدر: روسيا اليوم

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