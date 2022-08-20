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August 20 2022 - 13:10

فيروس جديد في الهند يصيب الأطفال…سريع العدوى وخطير

منذ 50 mins 20 August، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

دق الأطباء في الهند ناقوس الخطر بشأن فيروس جديد أطلق عليه اسم “أنفلونزا الطماطم” أصاب عشرات الأطفال.

وتم رصد العدوى في مايو بولاية كيرالا الجنوبية، ويخشى أن تكون نوعا جديدا من أمراض اليد والقدم والفم.

ويبحث الخبراء أيضا عما إذا كان هذا هو التأثير اللاحق لعدوى ينقلها البعوض، لكنهم لم يستبعدوا سببا جديدا تماما للمرض. وحتى الآن، تم تشخيص إصابة 82 طفلا دون سن الخامسة بحمى الطماطم منذ مايو، ويشتبه في إصابة 26 طفلا آخر حتى سن العاشرة.

واكتسبت العدوى اسمها لأنها تسبب بظهور بثور حمراء مؤلمة في جسم المريض “تتسع تدريجيا إلى حجم حبة طماطم”.

ويعاني معظم المرضى أيضا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في المفاصل، وتم الإبلاغ أيضا عن الشعور بالتعب والمرض والإسهال.

ويقول الأطباء إن الفيروس الجديد “شديد العدوى”، ويخشون أنه قد ينتقل إلى السكان البالغين إذا لم تتم السيطرة على التفشي الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من جائحة كورونا، ووسط تفشي عالمي لجدري القرود.

المصدر: ديلي ميل

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