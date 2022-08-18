سلفات مالية من “الضمان” للاطباء والمستشفيات

أصدر المديرُ العامّ للصندوقِ الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبِه باعطاءِ المستشفياتِ المتعاقدةِ مع الصندوقِ سلفاتٍ ماليةً عن شهرِ تموزَ الماضي بقيمةٍ تقدرُ بحوالي سبعةٍ وثلاثينَ مليارَ ليرةٍ توزعُ بينَ المستشفياتِ والأطباء وسوفَ تحوّلُ هذه المبالغُ إلى حساباتِ المستشفياتِ واللجانِ الطبيةِ فيها خلالَ الأيامِ القليلةِ القادمة.

ولفتَ كركي في بيان له إلى أنه “سوفَ تتمُ زيادةُ تعرفةِ معايناتِ الاطباءِ ضعفينَ ونصف الضعف، إلى جانبِ زيادة تعرفةِ الأعمالِ المخبريةِ والشعاعيةِ حوالي الضعفينِ والنصفِ ايضا.

المصدر: قناة المنار