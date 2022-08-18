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August 18 2022 - 18:06

سلفات مالية من “الضمان” للاطباء والمستشفيات

منذ 12 mins 18 August، 2022
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

أصدر المديرُ العامّ للصندوقِ الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبِه باعطاءِ المستشفياتِ المتعاقدةِ مع الصندوقِ سلفاتٍ ماليةً عن شهرِ تموزَ الماضي بقيمةٍ تقدرُ بحوالي سبعةٍ وثلاثينَ مليارَ ليرةٍ توزعُ بينَ المستشفياتِ والأطباء وسوفَ تحوّلُ هذه المبالغُ إلى حساباتِ المستشفياتِ واللجانِ الطبيةِ فيها خلالَ الأيامِ القليلةِ القادمة.

ولفتَ كركي في بيان له إلى أنه “سوفَ تتمُ زيادةُ تعرفةِ معايناتِ الاطباءِ ضعفينَ ونصف الضعف، إلى جانبِ زيادة تعرفةِ الأعمالِ المخبريةِ والشعاعيةِ حوالي الضعفينِ والنصفِ ايضا.

المصدر: قناة المنار

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