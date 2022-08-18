أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-08-2022

الأخبار

عرض ميقاتي غير جدّي!

زيادة الدولار الجمركي 13 ضعفاً: إلى مزيد من التضخم

حوار مبتور على وقْع التصعيد: الصدر يخيّب الكاظمي

أنقرة – دمشق: بداية تطبيع صعب

النهار

لا اختراق حكوميًا وخيار التعويم على الطاولة

“إسرائيل” تتوقع قرب التوقيع على الاتفاق النووي في فيينا

تركيا و”إسرائيل” تطويان صفحة التوتر وتعاودان العلاقات الديبلوماسية الكاملة

اللواء

ميقاتي بين خيارين: حكومة من 30 وزيراً أو أزمة دستورية نهاية العهد!

ضريبة تصاعدية على الرواتب تتجاهل “موت المعاشات”… وإضراب القضاة يشلُّ النيابات العامة والمحاكم

الرئاسة ما بين التعطيل وانتخاب رئيس يحترم الدستور

من يتحمَّل مسؤولية الفراغ الرئاسي والحكومي؟

الديار

“الترسيم” عالق في “إسرائيل”… وحزب الله بالمرصاد

الدولار إلى تصاعد و350 قاضياً توقفوا عن العمل والمساعدات الاجتماعية تبخرت

اجتماع بعبدا مجاملات وميقاتي متمسّك بابعاد فياض وشرف الدين وسلام

الجمهورية

الحكومة لم تنضج… والرئاسة ضياع!

نزاع “ديوك” الشمال حول بعبدا

خفايا كارثة الدولار الجمركي بالتفصيل

من “يدير” الإستحقاق الرئاسي: الداخل أم الخارج؟

البناء

عون وميقاتي يتبادلان أسماء ومقترحات… ترقب داخليّ وخارجيّ لفرصة اختراق حكوميّة

القناة 13 في الكيان: واشنطن وافقت على نص اتفاق نهائيّ “سيئ” للملف النوويّ مع إيران

الكاظمي يقود حواراً نحو تسوية بين “التيار” و”الإطار”: حكومة جديدة وانتخابات مبكرة

المصدر: صحف