مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا خط فك الاشتباك في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 00:34

مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا خط فك الاشتباك في الجولان

منذ 1 ساعة 16 August، 2022
أخبار موقع المنار

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