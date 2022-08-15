الخارجية الأميركية: لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران خلال المحادثات النووية وبايدن يعتبر أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق ليست محل نقاش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 21:46

الخارجية الأميركية: لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران خلال المحادثات النووية وبايدن يعتبر أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق ليست محل نقاش

منذ 18 mins 15 August، 2022
أخبار موقع المنار

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