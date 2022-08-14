اجتماع نيابي بلدي للبحث بالتفلت الأمني في الهرمل.. ودعوة الى اعتصام وإقفال عام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 20:38

اجتماع نيابي بلدي للبحث بالتفلت الأمني في الهرمل.. ودعوة الى اعتصام وإقفال عام

منذ 2 ساعة 14 August، 2022
لقاء بلدي نيابي في الهرمل
لبنان

في سياق اجتماعاتهم المفتوحة لمتابعة التفلت الأمني في الهرمل، عقد رؤساء بلديات قضاء الهرمل بحضور نواب تكتل بعلبك – الهرمل غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي وإيهاب حمادة وممثلين عن الأحزاب الوطنية والإسلامية وذلك في مكتب اتحاد بلديات الهرمل .

واستغرب المجتمعون “غياب ممثلي الأجهزة الأمنية عن الاجتماع بالرغم من الدعوة التي وجهت اليهم اصولا”، كما اتفقوا على “الدعوة إلى اعتصام أمام السراي الحكومية في مدينة الهرمل، مصحوبا بإقفال عام”.

ودعا المجتمعون إلى “الكشف عن مرتكبي الجريمة النكراء الأخيرة بحق الحاج أحمد التالا وسوقهم إلى العدالة لنيل أقصى العقوبات”، كما “تم الاتفاق على خطوات ميدانية اخرى يعلن عنها في الوقت المناسب”.

المصدر: مراسل الموقع

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