وزارة الدفاع التايوانية: 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2022 - 17:30

وزارة الدفاع التايوانية: 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان

منذ 53 mins 13 August، 2022
أخبار موقع المنار

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