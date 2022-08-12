الوزير مصطفى بيرم اعلن رفع بدل النقل اليومي الى 95 الف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 14:32

الوزير مصطفى بيرم اعلن رفع بدل النقل اليومي الى 95 الف

منذ 45 mins 12 August، 2022
أخبار موقع المنار

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