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August 12 2022 - 14:32

استطلاع رأي: بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس

منذ 2 ساعة 12 August، 2022
بوتين
أخبار دولية - روسيا - صفحات منوعة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79%من المواطنين الروس.

وفي التفاصيل، تبين من الاستطلاع أن  79% يثقون في بوتين، و 13% “لا يثقون” برئيس الاتحاد الروسي، فيما تعذرت الإجابة على  8%آخرين.

وبحسب غالبية المستطلعين (81%)، فإن الرئيس يعمل في منصبه “بشكل جيد على الأغلب”، ويعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس يعمل “بشكل سيئ على الأغلب”.

تم إجراء استطلاع “صندوق الرأي العام” في 7 أغسطس لعينة تضم 1500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما من أكثر من 104 منطقة سكنية في 53 من الأقاليم الروسية من خلال إجراء مقابلات في مكان الإقامة، فيما لا يتعدى الخطأ الإحصائي 2.5%.

المصدر: وكالات

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