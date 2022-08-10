الهولنديون يخزنون الحطب لفصل الشتاء وسط ارتفاع أسعار الغاز

خسرت السويد المركز الأول من حيث السعر الأعلى للغاز في أوروبا لصالح هولندا التي كانت في المركز الثاني.

يأتي ذلك وفقا للبيانات التي ذكرها موقع Energievergelijk.nl المتخصص في إحصاءات الطاقة. وكانت السويد في السابق تشغل المركز الأول بين أعلى أسعار الغاز في أوروبا، حيث كان سكانها يدفعون حوالي 24 سنتا للكيلوواط/ساعة، أو 2.31 يورو لكل متر مكعب من الغاز، بينما كان سعر الغاز في هولندا 23 سنتا للكيلوواط/ساعة أو 2.25 يورو لكل متر مكعب من الغاز.

وفي غضون أسابيع قليلة، ووفقا لتحليل أسعار الطاقة في 33 دولة أوروبية، أصبح الهولنديون، الذين أبرموا عقدا جديدا مع مزودي خدمات الغاز والكهرباء يدفعون حوالي 28 سنتا للكيلوواط/ ساعة أو 2.76 يورو لكل متر مكعب من الغاز.

ويذكر أن اقتصاد هولندا يعتمد بشكل كبير على الغاز، وإذا ما انخفضت إمدادات الغاز وأغلقت روسيا صمام الغاز، فستشعر به هولندا على الفور. وفي وقت سابق، قالت مصادر إن سكان هولندا، الذين سيبرمون عقدا جديدا مع مزودي خدمات الغاز والكهرباء، سيدفعون 4000 يورو إضافية سنويا للغاز والكهرباء مقارنة بالعام الماضي، كما كتبت وسائل الإعلام الهولندية أن الهولنديين أخذوا يخزنون الحطب لفصل الشتاء لتدفئة منازلهم، وسط ارتفاع أسعار الغاز.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية