السفير الصيني في موسكو: الغرب يعيد السيناريو الأوكراني في قضية تايوان وواشنطن لعبت ورقة تايوان لاحتواء الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 18:34

السفير الصيني في موسكو: الغرب يعيد السيناريو الأوكراني في قضية تايوان وواشنطن لعبت ورقة تايوان لاحتواء الصين

منذ 1 ساعة 10 August، 2022
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