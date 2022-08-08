المحافظات اليمنية تحيي ذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني بمسيرات حاشدة

انطلقت الاثنين في العديد من المدن اليمنية مسيرات احياءً لذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع) ونصرة الشعب الفلسطيني.

في صنعاء، خرجت مسيرة جماهيرية كبرى، حضرت فيها القضية الفلسطينية، إذ أكد المشاركون “التشابه بين القضيتين اليمنية والفلسطينية ومظلومية الشعبين الذين يتعرضان للعدوان والقتل والقصف والتدمير من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية”. وردد المحتشدون الذين حملوا الأعلام اليمنية والفلسطينية هتافات مدينة بالعدوان على اليمن وفلسطين، وداعية إلى الصمود والتصدي للمعتدين.

وأوضح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في كلمة له خلال المسيرة أن “الهدف من إحياء ذكرى عاشوراء هو ربط الأمة بأعلام الهدى ومسؤوليتها تجاه قضاياها”.

وقال شمس الدين شرف الدين إن “أمة لا ماضي لها لا حاضر لها ولا مستقبل لها، وعندما نحيي ذكرى عاشوراء فإنما نحيي كل القيم التي حملتها المناسبة”، مضيفا “الذين فصلوا حاضر الأمة عن ماضيها تخلوا عن مسؤولياتهم وانظروا اليوم إلى مواقفهم تجاه فلسطين وقضايا الأمة”.

وتابع “عندما نتحدث عن الإمام الحسين فنحن نتحدث عن المنهج الإلهي الذي كلف الله به عباده لتتحرك الأمة في تحمل المسؤولية”، مؤكدا أن “الذي دفع الإمام الحسين للخروج هو واجب المسؤولية، وديننا قائم على أساس الصدق والشجاعة والحضور الفاعل في الساحات”.

وفي صعدة ايضاً خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، إذ ألقى محافظ المحافظة محمد جابر عوض كلمة أكد فيها التضامن مع القدس، مندداً بالتصعيد الأخير على المقدسات والعدوان على غزة، مديناً التطبيع الأنظمة العربية مع كيان العدو الصهيوني التي ساعدت العدو على ارتكاب الجرائم.

وجدد عوض التأكيد على “السير على خط الحسين إلى أن نصل القدس وتحرير المقدسات”، وخاطب أمريكا وأدواتها في المنطقة قائلاً إننا “مستمرون على الثورة حتى ننال حريتنا واستقلالنا تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي”.

وتقدم المحافظ بالتعزية إلى الشعب الفلسطيني في شهداءه الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني الأخير، مباركاً للمقاومة “فرض قواعدها على العدو”، ودعا إلى الاستمرار في التصدي للعدوان على اليمن.

وفي محافظة الحديدة خرج مسيرات صباحاً في ساحة زبيد للمديريات الجنوبية والزيدية للمديريات الشمالية، فيما ستنطلق مسيرة بمدينة الحديدة عصر اليوم إحياء ليوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني. وفي محافظة عمران شهدت ساحة مركز المحافظة وساحات المديريات مسيرات جماهيرية إحياء للمناسبة. وفي محافظة حجة خرجت المسيرات في مدينة حجة وساحات المحافظة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين ونصرة لفلسطين.

كما شهدت بقية المحافظات مشاركة واسعة في مسيرات إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني.

المصدر: المسيرة