اطفال غزة : احلام جريحة بنارِ العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 22:56

اطفال غزة : احلام جريحة بنارِ العدوان

منذ 22 mins 7 August، 2022
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مع كل عدوان صهيوني، دماء وجراح أطفال غزة توثق وحشية الاحتلال.

المصدر: قناة المنار

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