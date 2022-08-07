السيد نصر الله: نشيد بشجاعة الرد الفلسطيني وبصمود أهل غزة.. وظروف العدو لا تسمح له باستمرار المعركة

أشاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله “بشجاعة وحضور المقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية وبمقدمتهم مجاهدو الجهاد الإسلامي مواجهة العدو الاسرائيلي”، وتابع “أؤكد على شجاعة الرد الفلسطيني لأنه لو تركت عمليات الاغتيال بلا رد لكانت إسرائيل استمرت بها”.

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الاحد خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إن “المقاومة في فلسطين كما في لبنان تستطيع أن تدافع عن شعبها وتثبت معادلات الحماية والردع وفرض الشروط على العدو”، وأكد “نشيد بصمود أهل غزة والحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية”، ولفت الى ان “تل أبيب كانت واضحة اليوم أنها تريد وقف الحرب لأنها لم تعد تتحمل المزيد من الصواريخ”.

ورأى السيد نصر الله انه “في العدوان الصهيوني على غزة لم تكن ظروف العدو تسمح له باستمرار هذه المعركة وسيتدخل كثيرون لإنهاء هذه الجولة”.

واشار السيد نصر الهل الى انه “عندما يكون العمل لله فهو ينمو والدم الذي يسقط بيد الله ينمو لذلك أؤكد على الإخوة والأخوات أن تكون النية لله”.

المصدر: موقع المنار