اعلام العدو: 950 صاروخا تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق اسرائيلية منذ بداية العملية العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 19:56
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استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث والمقاومة ترد بقصف المدن والمستوطنات الصهيونية
وزارة الصحة في غزة: 31 شهيدا من بينهم 6 أطفال و4 نساء و284 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع
الناطق العسكري لسرايا القدس: إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية هو جزء يسير مما أعددناه
الناطق العسكري لسرايا القدس: إننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة
سرايا القدس تقصف برشقات الصواريخ تل أبيب واسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدة بلماحميم ونتيفوت ومفتاحيم ومفلاسيم
سرايا القدس تستهدف كيبوتس وموقع ناحال عوز العسكري وقاعدة زيكيم وموقع خزاعة برشقات صاروخية وقذائف الهاون
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلّح للمنار: نريد إبقاء الكيان في الملاجئ انتقاما للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال
شلّح للمنار: المعركة ما زالت مفتوحة والحديث عن التهدئة سابق لأوانه وسرايا القدس ما زالت ترد على استهداف قادتها
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السلمي للمنار: حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق هدنة ولدى الحركة شروط
السلمي للمنار: إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى والتعهد بعدم ملاحقة قيادات حركة الجهاد لا حديث عن تهدئة والكلمة للميدان
اعلام العدو: 130 صاروخا أطلق من غزة خلال 10 دقائق كان مداها من تل أبيب وحتى بئر السبع
إعلام العدو: إصابة 4 اسرائيليين ووقوع اضرار مادية في المنازل في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
إعلام العدو: 5 إصابات وصلت إلى مستشفى سوروكا بعد سقوط صواريخ من قطاع غزة على بئر السبع
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي عن 10 مستوطنات في غلاف غزة جراء انفجار صاروخ أطلق من القطاع
إعلام العدو يبث مشاهد لهروب جنود جيش الإحتلال من مواقعهم قرب حدود غزة خوفا بعد استهدافهم بالصواريخ
كتائب القسام تزف الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور: هذه الدماء ستبقى لعنات تلاحق المحتلين حتى زوالهم عن أرضنا
حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى ونتائجه التي لا يمكن التنبؤ بها
كتائب القسام تزف المجاهد أحمد محمد عفانة من معسكر جباليا الذي ارتقى خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة
المرابطون يتصدون لاستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك على وقع اقتحاماتهم المتواصلة منذ الصباح
الرئيس بري معلقا على العدوان على غزة : "اسرائيل" لا تفهم ولا ترتدع إلا بلغة المقاومة
الرئيس بري:الصمت حيال العدوان على غزة على النحو القائم حاليا يعتبر تواطؤا وقبولا لفعل العدوان
الرئيس بري يدعو الى التحرك العاجل لوقف مجازر العدو في غزة
مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي: ندين العدوان الغاشم على غزة وندعو الأمة الإسلامية لأن تقف في وجه الكيان المعتدي
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يدعو للتحرك العاجل لردع الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين
حركة عصائب أهل الحق في العراق: مستعدون للإسهام الفاعل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة
اعلام العدو: 950 صاروخا تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق اسرائيلية منذ بداية العملية العسكرية
منذ 34 mins
7 August، 2022
عاجل
اعلام العدو
العدوان على غزة
صواريخ غزة
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