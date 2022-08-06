حملة اعتقالات إسرائيلية بحق قيادات وكوادر الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة النطاق، تركز معظمها ضد قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، منهم أسرى محررون، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب “قدس برس”؛ فقد اعتقل جيش الاحتلال الأسيرين المحررين بلال ذياب وجمال السيد، عقب مداهمة منزليهما في بلدة كفر راعي بجنين، شمال الضفة.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية الأسير المحرر ناصر الزين محمد، ونجله يحيى، بعد مداهمة منزلهما في مدينة الخليل، جنوب الضفة، وسلبت مركبة خاصة به.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، غرب الخليل، واعتقلت الشاب محمد الفسيسي، والأسيرين المحررين نضال الجياوي وتامر سليمية، عقب مداهمة منزليهما في بلدة خاراس، شمال غرب المدينة، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر رامي الكسار.

واعتقل الاحتلال من مخيم قلنديا، شمال القدس، الأسير المحرر فارس أصلان، والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع.

وفي قرية بيت سيرا غرب رام الله، شمالي الضفة، داهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي إبراهيم أبو صفية، واعتقلته، إضافة إلى خمسة شبان آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال في قرية “بير الباشا” قضاء جنين، الشاب عمران غوادرة، وكذلك القيادي في “الجهاد الإسلامي” ناجح حبايبة من قرية صانور، جنوب المدينة، كما اعتقلت المحرر علاء شبراوي من منزله في مخيم “نور شمس” شرق طولكرم، شمال الضفة.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية، يتخللها تنفيذ اعتقالات، واندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و650، منهم 30 سيدة، و180 طفلاً، و650 معتقلاً إداريًّا، وستة نواب في المجلس التشريعي، و500 مريض، و13 صحفيا، وفق آخر إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر: قدس برس