طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها ضد المدنيين في غزة مستهدفة منطقة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 11:12

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها ضد المدنيين في غزة مستهدفة منطقة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 20 mins 6 August، 2022
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