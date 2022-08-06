العامري: نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومته واثقين من النصر الحتمي الذي سيكون خاتمة لهذه المحنة

دان رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري “العدوان الصهيوني الجبان على شعبنا الفلسطيني المجاهد المقاوم في قطاع غزة”.

وفي بيان أصدره مساء الجمعة، عزى العامري الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية باستشهاد القيادي في سرايا القدس المجاهد تيسير الجعبري (أبو محمود) ومن معه من الشهداء.

وقال “تأتي هذه الجريمة النكراء استمرارا لسلسلة من الهجمات والانتهاكات الصهيونية التي شهدتها الايام الاخيرة، والتي امتدت من المسجد الاقصى الى مخيم جنين ثم الى قطاع غزة”.

وأضاف العامري ان العدو الصهيوني يواصل جرائمه وسط سكوت وخنوع المطبعين الاذلاء في المنطقة، وتواطؤ الدول الداعمة لهذا الكيان الوحشي المؤقت.

وتابع ان “اوهام القوة والهيمنة هي التي جعلت الصهاينة يتمادون في عدوانهم، مع ان هذه الجرائم لن تغير من مصيرهم الاسود شيئا وقد اصبح زوال كيانهم امرا حتميا لا جدال فيه”.

وأكد العامري “وقوفنا الى جانب شعبنا الفلسطيني الصابر، ومقاومته البطلة، واثقين من النصر الحتمي الذي سيكون خاتمة لهذه المحنة وثمرة لمسيرة الجهاد والتضحيات المتوجة بدماء الشهداء”.

المصدر: يونيوز