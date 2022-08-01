الصين ترد على ادعاء “ناسا” عدم إبلاغها بمكان سقوط حطام صاروخ لونغ مارش-5

ردت الصين على مزاعم وكالة “ناسا” الأمريكية بأن بكين لم تطلع الجانب الأمريكي على المكان المحتمل لسقوط حطام صاروخ “لونغ مارش-5 بي” الفضائي الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة صحفية أن اتهامات المسؤولين الأمريكيين ومن يسمون بالخبراء ليست مهنية ولا تستند إلى حقائق، لافتا إلى أن موقع “China Manned Space” نشر على الإنترنت المعلومات المحددة في منتصف ليل 31 تموز/ يوليو الماضي بتوقيت بكين.

وأضاف “أود أن أؤكد أن الصين سعت على الدوام إلى الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي والممارسات العرفية الدولية، وتعد إعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض ممارسة دولية راسخة”.

وتابع لي جيان “فيما يتعلق بالمرحلة العليا لصاروخ “لونغ مارش-5″، فإن السلطات المختصة في الصين تتعقبه عن كثب وتطلق المعلمات المدارية لبقايا الصاروخ على أساس يومي، وتتبادل المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب من أجل المجتمع الدولي”.

وأعلنت الحكومة الصينية، الأحد، أن حطام صاروخ “لونغ مارش-5” سقط في البحر في الفلبين.

وانطلق الصاروخ الحامل “لونغ مارش-5 بي واي 3″، الذي يحمل الوحدة المعملية “ونتيان” الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 تموز/ يوليو الجاري.

المصدر: روسيا اليوم