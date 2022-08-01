الدفاع التايوانية: رفع حالة التأهب القصوى على خلفية الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2022 - 16:48

الدفاع التايوانية: رفع حالة التأهب القصوى على خلفية الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه

منذ 32 mins 1 August، 2022
أخبار موقع المنار

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