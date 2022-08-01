الدفاع التايوانية: رفع حالة التأهب القصوى على خلفية الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2022 - 16:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: هناك فرصة ذهبية لإنقاذ لبنان وكنا وما زلنا حاضرين أن نقدم أرواحنا لشعبنا
السيد نصرالله: نحن لسنا طرفا في التفاوض ولم نكلف أحداً والمفاوضات مسؤولية الدولة ونحن لن نتدخل في القرار
السيد نصرالله: خدمة الناس وكرامتهم والدفاع عنهم من أعظم العبادات ومن أعظم ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة قادرة أن تبني لكم وطناً قوياً متيناً ثابتاً مستقلاً في مستقبل الأيام
لقاء بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا انضم اليه الموفد الاميركي والسفيرة الاميركية لبحث تطورات ترسيم الحدود البحرية
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين بعد لقاء بعبدا: أنا متفائل جداً بالتوصل الى اتفاق في الأسابيع المقبلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: الأجواء إيجابية وهناك تضييق للفجوة ولا قضم من البلوكات ولا تقاسم للثروات
لبنان يحتفل بالعيد الـ77 للجيش اللبناني بحضور الرؤساء الثلاثة في ملعب ثكنة شكري غانم في الفياضية
الرئيس ميشال عون: سأعمل بكل قوة لتوفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها
الرئيس عون: عدم تشكيل الحكومة يعرض البلاد الى مزيد من الخضات ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية
الرئيس عون: نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية وهي حقوق لا يمكن التساهل بها
حركة أمل تؤكد على أهمية وحدة الموقف الرسمي حول موضوع الترسيم بما يؤمن للبنان ورقة قوة لإستعادة حقه في ثرواته الطبيعية
حركة أمل: لن نقبل بأي شكل من أشكال التسلل لتمرير التطبيع تحت أي عنوان كان وبمحاولات تمييع الأمور في ملف النفط والغاز
الوزير علي حمية: مرفأ بيروت يعمل كعادته على قدم وساق وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه ولا يبطئ مسار تفعيله
مراسلو المنار: دوائر النفوس تستأنف العمل في المناطق بعد عودة موظفيها لمكاتبهم عقب تجاوب الحكومة مع بعض مطالبهم المعيشية
وزارة الطاقة: تعرفة مولدات الكهرباء الخاصة لشهر تموز 13545 ل.ل. للكيلواط في المدن و14899 ل.ل. للكيلواط في القرى
الخارجية الإيرانية: نحن مستعدون لتقديم المحروقات للشعب اللبناني الصديق لكن لم نتلق حتى الآن أي طلب من الدولة اللبنانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 42 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
السيد مقتدى الصدر: التظاهرات بالمنطقة الخضراء ثورة عفوية سلمية وفرصة لتغيير النظام السياسي والدستور والانتخابات
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: يجب تغليب منطق العقل والحكمة والتوصل إلى حلول للاختلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري
الخارجية الإيرانية: نتابع الأحداث الأخيرة في العراق بدقة ونؤكد على ضرورة استقراره لأنه ينسحب على أمننا واستقرار بلدنا
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني: قدمنا مقترحات وأفكارا جديدة لتسهيل التوصل الى نتيجة في محادثات فيينا
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاتهامات الإسرائيلية بشأن برنامجنا النووي لن تؤثر على عملنا ولن تحقق أي نتيجة
الخارجية الإيرانية: سيتم تعيين وقت للمفاوضات خلال الأيام القادمة ولا ينبغى استباق انطلاق المفاوضات بالتكهنات
الرئيس الجزائري: نعمل على لم الشمل الفلسطيني ونأمل أن ننجح في استضافة لقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية
تركيا وأوكرانيا تؤكدان مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب مرفأ أوديسا متوجهة إلى لبنان
الكرملين: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا أمر إيجابي وفرصة لاختبار تنفيذ اتفاق اسطنبول
الخارجية الروسية تدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لوقف الاستفزاز ضد الصرب في كوسوفو
قوات الناتو في كوسوفو تعلن استعدادها للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر شمال البلاد إثر تصاعد التوترات الحدودية
الخارجية الصينية: إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان فإن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي
الدفاع التايوانية: رفع حالة التأهب القصوى على خلفية الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه
منذ 32 mins
1 August، 2022
الدفاع التايوانية
تايوان
زيارة بيلوسي الى تايوان
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