الشيخ دعموش : معادلة المقاومة تحمي لبنان وحقوقه

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على “أننا ومن الموقع الأخلاقي والإنساني والوطني نعمل على التخفيف من معاناة الناس، ونسعى لإخراج البلد من أزماته من خلال فرض المعادلات التي تتيح للبنان الاستفادة من ثرواته النفطية، بينما الادارة الاميركية وحلفاؤها يعملون على تعميق الازمات وزيادة معاناة الناس، من خلال الحصار الذي فرضوه على لبنان، وسياسة المماطلة وتقطيع الوقت، ومنع الشركات من التنقيب واستخراج الغاز من الحقول النفطية اللبنانية”.

ورأى سماحته خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه الحزب في مدينة بنت جبيل، أنه “أمام الغطرسة الأميركية ليس هناك من خيار أمام اللبنانيين للخروج من الازمات سوى التمسك بمعادلة المقاومة، لأن هذه المعادلة هي التي تحمي لبنان وحقوقه، وهي الخيار المجدي الذي يؤسس لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية، لأن العدو لا يفهم إلا بمعادلات القوة”.

واعتبر الشيخ دعموش أنه “مهما حاول المنكرون والمكابرون والحاقدون والفاشلون إخفاء حجم التأثير الإيجابي للمقاومة في عملية التفاوض الجارية حول الطرح اللبناني، فإن الحقيقة الواضحة والناصعة التي بات يعرفها الجميع، أن معادلة المقاومة التي أعلن عنها الامين العام لحزب الله، هي التي سرعت عملية التفاوض، وهي كفيلة بانتزاع حقوق لبنان ووضع البلد على مسار الحل إذا أحسن اللبنانيون الاستفادة منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام