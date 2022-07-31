وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد. وفي تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة الأحد، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر “يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز”.

وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن “هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك”.

وأشار ليندنر إلى أن هناك “الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر”.

وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم