مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 30-7-2022

على أجنحةِ المسيَّرات عاد عاموس هوكشتاين بلغةِ المفاوضاتِ، والاملُ بالعودةِ الى الناقورة على قاعدةِ اتفاقِ الاطارْ لكي لا نذهَبَ الى مطرحٍ آخر ..

هي خلاصةُ التنقيبِ في مواقفِ الرئيسْ نبيه بري امامَ الاعلاميين، الذي بدا واضحاً برفضِ تمييعِ الامورِ، او أيِ شكلٍ من أشكالٍ التطبيعِ او تضييعِ الحقوقْ، فحقلُ قانا كاملاً دون أيِ تنازلٍ او مساومةْ..

ولأنَّ عَقدَ الملفاتِ طويلٌ، وسلسلةَ الازماتِ تلتفُ من كلِ حدبٍ وصوبْ، فإنَّ إجاباتِ الرئيس بري طالت مختلفَ الاستحقاقاتِ من الحكومةِ المُعجِزةْ، الى جلسةِ انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريةْ، والمعلَّقَةِ على اقرارِ الاصلاحاتِ المطلوبةِ من صندوقِ النقدِ الدولي، التي يجبُ ان تُنجَزَ خلالَ شهرِ آب. ولأنَّ الحاجةَ الى رئيسٍ بنكهةٍ وطنيةٍ ، وعلامةِ جمعٍ لا قسمةْ، فإنَّ الحاجةَ لتوافقٍ داخليٍ كحدٍ ادنى من الضرورةِ قبلَ الدعوةْ الى جلسةٍ ستكونُ ضمنَ المهلِ الدستورية..

أمَّا معيشياً فإنَّ المهلَ تكادُ تنعدمُ، فيما الطوابيرُ تطولُ، والخبزُ والطحينُ أُحجية اللبنانيين، والحلولُ على وعودِها الباليةِ من قبلِ المعنيين.. اما الكهرباءُ والفيول فالامورُ موزعةٌ بين الانقطاعِ التامْ في بعضِ المناطقْ ، وساعتين الى ثلاثْ في مناطقَ اخرى، اما منطقُ الدولةِ بالتعاطي مع هبةِ الفيول الايرانية فلا يزالُ الصمتُ المطبقُ كالعتمةِ المطبقةِ على اللبنانيين، اما بعضُ العاجزين التافهين فليس لهم الاَّ منطق السخريةِ والاستهزاءِ والتلاعبِ باوجاعِ اللبنانيين في مباراتهم السياسيةِ الخاسرةِ على الدوام..

في دوامةِ الازمةِ السياسيةِ العراقية تطوراتٌ متسارعةْ، مع اقتحامِ انصارِ التيارِ الصدري للبرلمان والاعتصامْ بداخلِه، ما أدخلَ العراقَ في منعطفٍ جديدٍ دفعَ مختلفَ القوى السياسيةْ الى الدعوةِ للحوارِ العاجل والضروري، أملاً بتداركِ ما هو أسوأ، فيما اعلنَ رئيسُ البرلمان محمد الحلبوسي تعليقَ جلساتِهِ حتى اشعارٍ آخر..

المصدر: قناة المنار