فرنسا تشتري مدافع جديدة لتعويض ربع ترسانتها التي سلمتها لأوكرانيا

طلبت وزارة الدفاع الفرنسية شراء 18 مدفعا من نوع “قيصر” (CAESAR) لتعويض ربع ترسانتها من المدفعية التي سلمتها لأوكرانيا.

وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة “نيكستر” في بيان يوم الجمعة أنها “ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024”.

وقالت “نيكستر” إن عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة “اقتصاد الحرب”.

وذكرت الشركة المصنعة أنه تم إخطارها في 13 حزيران من قبل وزارة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه من أجل تمكين التوافر السريع في انتظار دخول “CAESAR MkIIs” في الخدمة والتي ستجهز أفواج مدفعية الجيش تدريجيا اعتبارا من عام 2026، اختارت وزارة القوات المسلحة “CAESAR MkI”.

ولم تكشف الشركة عن قيمة العقد، لكن قبل أيام أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو في مجلس الشيوخ أنه سيتم تخصيص 85 مليون يورو لاستبدال 18 مدفعا من طراز “قيصر”.

وكان لدى الجيش الفرنسي 76 مدفعا من طراز “قيصر” من عيار 155 ملم يصل مداها إلى 40 كيلومترا، ومثبتة على شاحنات.

وفي شباط/ فبراير، وقع رئيس الوزراء آنذاك، جان كاستكس، عقدا بقيمة 600 مليون يورو مع “نيكستر” لتطوير نسخة مدرعة ومحدثة من “قيصر إن جي” والحصول على 33 قطعة، قابلة للتسليم اعتبارا من عام 2026.

المصدر: روسيا اليوم