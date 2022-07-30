بوليانسكي: الغرب سيضطر للتعاون مع موسكو بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2022 - 00:12

بوليانسكي: الغرب سيضطر للتعاون مع موسكو بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

منذ 2 ساعة 29 July، 2022
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
الامم المتحدة

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الغرب سيضطر للتعاون والتعايش مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، مخاطبا ممثلي الدول الغربية: “من خلال توريد المدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ لأوكرانيا، أنتم تقومون في جوهر الأمر بنقل الخط الأمني الضروري للتنمية السلمية إلى الغرب، وتصوّبون أهداف ومهام عمليتنا العسكرية”.

ودعا بوليانسكي الدول الغربية إلى التفكير في ذلك، وأكد أنه بعد انتهاء العملية العسكرية سيضطر الغرب للتعايش والتعاون مع روسيا بشكل أو بآخر.

وأضاف أن “الظروف لتلك المرحلة تحددونها أنتم بأنفسكم الآن إلى حد كبير… صدقوني! استعدادكم لمساعدة الأوكرانيين في قتل أطفال دونيتسك ولوغانسك، لن ينساه الشعب الأوكراني والروسي على الأرجح”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة