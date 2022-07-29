قوات الاحتلال الاسرائيلي تصادر جرافة خلال عملها في شق طريق زراعي ببلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 21:26

قوات الاحتلال الاسرائيلي تصادر جرافة خلال عملها في شق طريق زراعي ببلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة (قناة الاقصى)

منذ 1 ساعة 29 July، 2022
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