الأمم المتحدة: صفقة الحبوب ستسمح بشحن 23 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا

صرحت فيرا سونغوي، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بأن صفقة الحبوب التي تم إبرامها مؤخرا ستسمح بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من أراضي أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.

وقالت سونغوي، التي تشغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا أيضا: “نتحدث عن 23 مليون طن (من الحبوب) ستعود للسوق”.

وأعربت المسؤولة عن أملها في أن يساهم ذلك في خفض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا مؤخرا اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المخطط أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ وهي: أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.

وسيتم تفتيش سفن شحن الحبوب بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.

المصدر: روسيا اليوم