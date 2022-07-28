الذهب يصعد بعد انحسار مخاوف رفع كبير للفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها الخميس 28 يوليو تموز بعدما بدت تصريحات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.44 دولار للأونصة بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1736.70 دولار للأونصة.

هذا ورفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول إن رفع آخر “كبير على نحو غير معتاد” للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقاً للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6% مساء وحوم قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعراً لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.20 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 890 دولاراً للأونصة. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 2042.51 دولار للأونصة.

المصدر: cnbcarabia