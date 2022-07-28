عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 28-7-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 28-7-2022.

العناوين

صحيفة الأخبار

– الترسيم: تسويف… فتصعيد

– مساعدات مؤقتة مقابل الدولار الجمركي

– تهافت على الذهب: ربح غير مضمون

صحيفة البناء

– مقترحات “إسرائيليّة” لتفادي المواجهة مع تهديدات المقاومة… وعين هوكشتاين على البلوك 8

– هبة الفيول الإيرانيّة التي اقترحها السيّد نصر الله بين رفع العتب في وزارة الطاقة… ونصيحة جعجع

– بلينكن يتحدّث عن عزلة روسيا ويعلن نيّته الاتصال بلافروف… وبوريل لحل وسط للملف النوويّ

صحيفة اللواء

– المالية تصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين اليوم.. وخبز الفقراء بات حلم ليلة صيف

– مشهدية مجلس النواب: صدمة جديدة للتغيير!

– الشرق الأوسط بعد زيارة بايدن

صحيفة الديار

– مُعادلة السيّد نصر الله تطوّق هوكشتاين: الغاز للبنان “حرباً أو سلماً”

– الموظفون رفضوا “الوعود الورقية”: لا تراجع عن الإضراب… وموقف مُتقدم لجنبلاط رئاسياً

– ميقاتي يشترط اتصالاً من عون لزيارة بعبدا والرئيس يرد: أطلب موعداً

صحيفة الجمهورية

– قمّة الاذلال: اللبناني يتسول الرغيف

– خريف لبنان… شتاء

– خطة التعافي… تعديلات تصنع الفارق

– لا مفاجآت تدفع الى مشاركة سوريا في القمة العربية

صحيفة النهار

– هوكشتاين عائد بعرض.. للدولة أم لـ”الحزب”؟

– للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية… بلينكن سيتصل بلافروف

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

يقول مصدر نيابيّ إن دعوة رئيس القوات قبول هبة الفيول الإيراني التي أعلنها السيّد نصرالله تعبير عن حجم تأثير نصرالله في الشارع اللبنانيّ بعيداً عن الانقسام الطائفيّ منذ إعلان معادلاته لفرض حقوق لبنان في النفط والغاز وأكمله عرض الكهرباء، لأنه وحده يعرض أفعالاً والآخرون يتكلّمون.

كواليس

بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تشكك بما يردها من حملات ترويجيّة لأهميّة إنجاز التطبيع الإسرائيلي الخليجي مع انتشار إحصاء مركز أميركيّ داعم لـ”إسرائيل”، يقول إن نسبة الخليجيين المؤيدين للتطبيع تحت الـ 25 % وإن نسبة المعارضين فوق الـ 65%، وجاء موقف الشيخة مي آل خليفة يزيد الطين بلة.

صحيفة اللواء

همس

تبيّن لسياح لبنانيين وأجانب أن هناك توزيعاً غير عادل لفترات الكهرباء بين مناطق سهر وسياحة ممتازة وأخرى ملحقة بالإهمال.

غمز

يدور خلاف مستحكم منذ أيام بين التيار الراديكالي داخل رابطة موظفي الادارة العامة، والتيار المحسوب على مواقع نافذة في السلطة.

لغز

توقفت مصادر سياسية على اطلاع حول الحسابات التي تحكم موقف قطب وسطي من الجنوح إلى المهادنة في هذه المرحلة!

صحيفة الجمهورية

جزم قيادي بارز في حزب فاعل أن الظروف التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي المقبل أصعب بكثير مما كانت عليه في الاستحقاق الرئاسي السابق.

صحيفة النهار

تقول مسؤولة مختبر طبي إن أعداد المصابين مجددًا بكورونا تفوق المعلن عنه يوميًا ولكن الضرورات السياحية في لبنان كما في العالم تقتضي عدم إثارة الضجيج قبل أيلول المقبل.

المصدر: صحف