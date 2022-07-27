الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو الأسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 27 2022 - 19:44

الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو الأسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية

منذ 1 ساعة 27 July، 2022
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