أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن الوقت قد حان اليوم “لتحرير المدن الروسية” مثل كييف وتشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك.

وقال بوشلين في بيان نشره على قناته في “تيليغرام”: “اليوم حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي مرة أخرى مثل كييف تشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك”.

ومنذ أعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف عام 2014، تعرضت هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي