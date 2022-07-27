النفط يستقر مع انحسار المخاوف حيال الطلب

استقرت أسعار النفط الأربعاء 27 يوليو تموز مع تبدد المخاوف من ضعف الطلب أثر بيانات أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 104.55 دولار للبرميل، مرتفعة 15 سنتاً، أو 0.1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً، أو 0.5%، إلى 95.25 دولار للبرميل.

وبعد تسوية أمس الثلاثاء، قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويزيد هذا بأربعة أمثال عن الانخفاض الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب في الولايات المتحدة واحتمال ارتفاع الدولار، مما سيجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. .

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد في إطار خطة أعلن عنها سابقا للجوء إلى الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب من جائحة كوفيد-19.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في أواخر مارس آذار إنها ستسحب مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي يوميا لمدة ستة أشهر. وباعت الولايات المتحدة بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين.

المصدر: cnbcarabia